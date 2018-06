Gerhard Seydel ist im 78. Lebensjahr gestorben. Die meisten Brunnen- und Skulpturenanlagen in Klagenfurt sind mit seinem Namen verbunden.

Der ehemalige Stadtgartendirektor Gerhard Seydel ist verstorben. © Stadtpresse

Der ehemalige Direktor des Klagenfurter Stadtgartenamtes, Gerhard Seydel, ist im 78. Lebensjahr unerwartet verstorben. Neben seiner unvergesslichen Arbeit als Stadtgartendirektor von Klagenfurt hat sich Seydel für den Verschönerungsverein und für die Stadt Klagenfurt hervorragende Dienste erworben. Die meisten Brunnen- und Skulpturenanlagen der Stadt sind mit seinem Namen verbunden. Das bekannteste war wohl zusammen mit der seinerzeitigen Vorsitzenden des Verschönerungsvereines, Lotte Spinka, die Errichtung des Kiki-Kogelnik-Brunnens im Landhauspark, welcher heute eines der Wahrzeichens der Stadt ist.

Über drei Jahrzehnte, von 1968 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2001 leitete er die Geschicke der Stadtgarten-Abteilung, die wie kaum eine andere, das optische Bild und das Wohlgefühl beeinflusst. Seydel war ein Stadtgärtner mit großem Engagement und Wissen. In seiner Zeit wurde auch die Bezeichnung „Gartenstadt am Wörthersee“ für Klagenfurt zum Werbespruch.Besonders hervorzuheben in seiner Tätigkeit ist sicher die Entwicklung des Europaparks sowie das umfangreiche Sanierungsprogramm für die Ringparkanlagen mit Schillerpark, Goethepark, Schubertpark und Heiligengeistschütt aber auch die Umgestaltung des Landhausparks.Sein Kulturinteresse brachte er auch im Zusammenhang mit Gustav Mahler ein. Er zeichnete mitverantwortlich für den Erhalt und die ursprüngliche Sanierung des Gustav-Mahler-Komponierhäuschens, das heute von der Stadt als Museum geführt wird.