Unwetter Klagenfurt"Wir standen plötzlich knietief im Wasser"

Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor allem vor dem Strandbad gab es eine massive Überschwemmung. © KK/Privat

In der einen Minute noch Wärme und Sonne, plötzlich Starkregen und Hagel. Das erlebten Dienstagabend viele Klagenfurter Strandbad-Besucher. "In dem einen Moment war es noch richtig schön und plötzlich standen wir knietief im Wasser", erzählt Günter Missoni, Betreiber der Pinkanteria auf dem Benediktinermarkt. Der Unternehmer ist noch immer verblüfft: "Dieses Unwetter hat sich auf den Bereich des Strandbades beschränkt. In Feschnig, wo ich zu Hause bin, war gar nichts. Auch meine Kunden erzählen mir das."

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.