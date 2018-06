Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unwetter sind möglich © dpa/ Schutt

Drückend schwül, gewitteranfällig. Wir haben es mit einer flachen Druckverteilung zu tun. Diese Wetterlage sorgt in der wärmeren Jahreszeit neben viel Sonnenschein auch für ein erhöhtes Schauer- und Gewitterrisiko. Leider können die Computer die Verteilung der Schauer nicht richtig erfassen. Zonen mit Regen und solche mit Sonnenschein liegen in der zweiten Tageshälfte oft nahe beieinander. "Punktuell können die Gewitter durchaus kräftig ausfallen und von Platzregen sowie Hagel begleitet sein", warnt der Meteorologe Werner Troger. Wo ist die Gefahr am größten? Im Bereich um das Gegendtal. Die Höchstwerte schaffen je nach Höhenlage und Sonnenscheindauer 23 bis 27 Grad mit den höchsten Werten beispielsweise im Klagenfurter Feld. Der Wind weht aus Süd bis Ost und kann in Gewitternähe wirklich sehr stark auffrischen.