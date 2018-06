Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

500.000 alte Batterien werden pro Jahr in Klagenfurt entsorgt. Die Abteilung Entsorgung warnt vor Brandgefahr durch Batterien im Restmüll.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Eva Maria Griese

Egal ob Handy, Bohrer, Rasierapparat, Fernbedienung oder E-Bike – alle Geräte brauchen Lithium-Batterien und Akkus. Entsprechend viele müssen auch entsorgt werden. Alleine in der Landeshauptstadt fallen jährlich rund 500.000 alte Akkus und Batterien an. „Sie gehören keinesfalls in den Restmüll, sondern zu unseren Altstoffsammelstellen Nord und Süd“, sagt Entsorgungsreferent Wolfgang Germ (FPÖ).