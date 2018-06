Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Um 9 Uhr hat am Landesgericht Klagenfurt der Prozess gegen den ehemaligen freiheitlichen Politiker begonnen. Scheuch ist wegen Untreue angeklagt.

Scheuch mit seiner Anwältin Ulrike Pöchinger © Hannes Krainz

Dienstag wird am Landesgericht Klagenfurt der Prozess gegen Uwe Scheuch fortgesetzt. Der ehemalige freiheitliche Politiker ist wegen Untreue angeklagt. In seinem Auftrag sollen in den Jahren 2007 und 2008 laut Staatsanwaltschaft überhöhte Rechnungen beziehungsweise Rechnungen ohne entsprechende Gegenleistung durch das Land Kärnten bezahlt worden sein. Dadurch seien rund 23.000 Euro Schaden entstanden.