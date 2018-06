Facebook

Patrick Zirngast vor seinem "Sleep Tidy"-LKW © ©helgebauer

Ausdauer war nicht nur an jenem weinseligen Abend gefragt, an dem die Idee entstand. Auch danach musste Patrick Zirngast einen langen Atem beweisen. Vor mehr als zwei Jahren wurde der gebürtige Steirer, der in Klagenfurt lebt, in das Förderprogramm des Build-Gründerzentrums aufgenommen. Noch heute hat er sein Büro im Lakeside Park und kann stolz seine formschöne Entwicklung präsentieren. Beeindruckend ist, wie viel Technik sich in dem zehn Meter langen, vier Meter hohen und 17 Tonnen schweren Lkw versteckt.

