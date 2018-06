Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aus für Schokoladengeschäft in den City Arkaden © Fotolia

"Aufgrund von krankheitsbedingt explodierenden Personalkosten ist eine positive Fortführungsprognose nicht mehr möglich", gibt die Schuldnerin als Insolvenzursache an. Über das Schokoladengeschäft und Web-Shop "Art de Chocolat", das sich im Einkaufszentrum City Arkaden in Klagenfurt befindet, wurde am Montag am Landesgericht Klagenfurt der Konkurs eröffnet. Die Passiva betragen 163.000 Euro, die Aktiva rund 21.200 Euro.