Die FPÖ schießt sich wieder auf das für 2019 geplante Kunstprojekt ein. "Stadion ist für Fußballfeste da", heißt es. Die Stadt hält an dem Projekt fest.

Im Herbst 2019 werden Bäume statt Fußballer am Rasen stehen © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Der historische Sieg der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag gegen Deutschland hat auch das Klagenfurter Stadion in den Fokus gerückt. Der Rasen hat den Belastungstest jedenfalls bestanden. Die FPÖ nützt das Spiel, um wieder gegen ein geplantes Kunstprojekt im Stadion im kommenden Jahr zu wettern. Das Stadion sei für „Fußballfeste wie Österreich gegen Deutschland“ da, „nicht, um darin Bäume zu pflanzen“, sagt FPÖ-Chef Gernot Darmann. „Dieses 'Kunstprojekt' ist verantwortungsloses und dummes Verbrennen von Steuergeld.“ Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) solle das „sinnlose Projekt“ sofort wieder stoppen, heißt es von der FPÖ. Sie sorgt sich auch um die Heimspiele des in die zweithöchste Spielstufe im österreichischen Fußball aufgestiegene Austria Klagenfurt.