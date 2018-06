Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Um seine Drogensucht zu finanzieren, stieg ein 25-jähriger Klagenfurter in Garagen, Hütten und Pkw ein, und stahl Wertsachen. Die Beute verkaufte er zum Teil an einen ungarischen Händler weiter.

Der Mann finanzierte sich mit den Diebstählen seine Drogensucht (Symbolfoto) © Kleine zeitung/Eder

Diebesgut im Wert von rund 20.000 Euro erbeutete ein 25-jähriger Klagenfurter binnen 22 Tagen. Der Mann stieg immer wieder in Privatgärten in Maria Saal, Karnburg, Wutschein und St. Veit ein und nahm verschiedene Wertsachen mit. Anschließend verkaufte er etwa die erbeuteten Fahrräder Diebesgut an einen ungarischen Händler, um sich mit dem Geld seine Heroin- und Kokainsucht zu finanzieren. Nach umfangreichen Ermittlungen durch den koordinierten Kriminaldienst des Bezirkspolizeikommandos Klagenfurt und der Polizeiinspektion St.Veit konnte der mutmaßliche Täter jetzt ausgeforscht werden.