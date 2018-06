Die Kärntner Feuerwehren rückten am Samstag wieder zu mindestens 50 Einsätzen aus. Das Unwetter zog in Richtung St. Veit und Wolfsberg weiter. Zuvor waren Bootsfahrer auf dem Wörthersee in Seenot geraten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wasserretter im Einsatz auf dem Wörthersee © Elisabeth Peutz

Auch am Samstag zogen wieder heftige Unwetter über Kärnten hinweg. Auf dem Wörthersee wurden Bootsfahrer und Schwimmer von einem plötzlichen Gewitter überrascht. In den Abendstunden zog das Unwetter dann weiter in die Bezirke St. Veit und Wolfsberg. "Im Moment haben wir Einsätze in Passering, Pölling, Launsdorf, Kappel am Krappfeld und Wolfsberg", sagte Hermann Maier von der Landesalarm- und Warnzentrale (Lawz) in den Abendstunden. Dort wurden wieder Straßen vermurt, zum Teil mussten diese gesperrt werden. Seit dem Nachmittag zählte man mindestens 50 Einsätze.

Auf dem Wörthersee war unter anderem ein Segelboot gekentert, es trieb auf dem See. "Personen befanden sich aber keine mehr an Bord", hieß es von der Wasserrettung Einsatzstelle Klagenfurt. Der Einsatz der Wasserretter, Feuerwehrleute und Polizei, die auch mit Einsatzbooten ausgerückt sind, dauerte mehrere Stunden. Hauptsächlich mussten Boote ans Ufer geschleppt werden. Über das Klagenfurter Stadion, wo das Länderspiel Österreich-Deutschland stattfand, ist ebenfalls ein Hagelschauer hinweg gezogen.

Hagel im Wörthersee-Stadion © Kleine Zeitung

Am Freitag haben Unwetter im Lavanttal, im Gurktal und im Görtschitztal großen Schaden angerichtet. Die Aufräumarbeiten werden noch Tage dauern.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.