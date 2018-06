Facebook

Zumeist länger sonnig, etwas abnehmende Gewitterneigung, 22 bis 27 Grad. Die Luftschichtung wird am Sonntag ein wenig stabiler und daher nimmt das Regenschauer- und Gewitterrisiko auch über den Bergen wieder etwas ab. Vor allem am Vormittag und über Mittag scheint die Sonne zumeist länger und es ist zumeist sehr freundlich. Dazu steigen die Temperaturen auch deutlich an und erreichen am Nachmittag zum Beispiel in Wernberg frühsommerliche Werte nahe 27 Grad. Nachmittags und abends bilden sich dann über den Bergen langsam auch wieder ein paar dickere Quellwolken aus und einzelne Regenschauer oder Gewitter sind durchaus möglich. "Überall wird man aber am Sonntag nicht nass werden müssen und vor allem über den breiteren Tälern und Becken sind die Chancen auf einen trockenen Tag nicht allzu gering", bemerkt der Meteorologe Reinhard Prugger.