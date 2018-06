Auf dem Kreuzbergl oder in Viktring, in Wäldern und in Grünanlagen sind Radfahrer verbotenerweise unterwegs. Doch die Leute vom Ordnungsamt des Magistrats rücken aus, um die Schwarzradler in ihre Schranken zu weisen.

Die Leute vom Ordnungsamt des Magistrats Klagenfurt sind mit E-Bikes unterwegs - sie fahren mit Ausnahmebewilligung © Elisabeth Peutz

Wer gern zu Fuß auf dem Kreuzbergl, in den Waldgebieten in und um Viktring oder auf dem Spitalberg zu Fuß unterwegs ist, der kann ein (Klage-)Lied davon singen: Plötzlich sind sie hinter einem her, die Radfahrer. Oder sie kommen plötzlich entgegen. Besonders gern an engen Stellen. Mitunter mit lautem Gebrüll. Manchmal hilft nur noch ein Sprung zur Seite, denn der Radfahrer ist in der Regel der Stärkere.