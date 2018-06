Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

„Vorkenntnisse braucht man keine, bei uns geht es mehr ums Zehenspitzengefühl“, sagt Daniel Rebernik © Markus Traussnig

Das kommt selbst in den besten Familien vor: Beim Papa will der Ball nicht und nicht durch das runde Hindernis. Töchterchen Dana (4) (mithilfe von ihrem halb so alten Bruder David) schafft es hingegen auf Anhieb und grinst bis über beide Ohren. Da muss selbst Fußballgolf-Chef Papa Daniel Rebernik lachen. „Das ist nur der Vorführeffekt“, beteuert der Maria Rainer immer wieder und kickt den giftgrünen Fußball schließlich durch die hölzerne Raute.

