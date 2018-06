Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Robert Krall richtete sich im Ecklokal beim Villacher Ring in Klagenfurt stilvoll und gemütlich ein.

© Stephan Schild

Mit einer äußerst gut besuchten Party eröffnete das Lokal Wohnzimmer. Es ist eines mit viel Geschichte. Unter anderem kehrte man in den vier Wänden beim Villacher Ring in die mit Maler Viktor Rogy eng verbundene „Rote Lasche“ ein. Danach amüsierten sich die Jugendlichen im zweiten „Barfly“. Deren ehemalige Inhaber, „Beba“ und „Mozart“, die jetzt daneben ein Musik-Pub betreiben, kamen auch zur ersten Nacht im Wohnzimmer. „Das hat mich gefreut. Denn als Jugendlicher war ich in ihrem Lokal hier Stammgast“, sagt der Chef im Wohnzimmer, Robert Krall. Er hat den bisher recht kühl wirkenden vier Innenräumen eine gemütliche Atmosphäre eingehaucht. Gleich nach den ersten Schritten verspürt der Gast Lust, sich hinzusetzen. Die mit Stoffen bezogenen Vintage-Möbel aus den 1950er- und 1960er-Jahren sind alle restauriert.

