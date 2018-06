Diese Woche in Klagenfurt: Die dunkle Seite des Universums, verschiedene Speisen aus der ganzen Welt, ein Reparatur-Nachmittag in Viktring, ein Spaziergang durch Klagenfurt, 500 Sänger am Neuen Platz und offene Gartentüren.

© Fotolia

Unter dem Motto „Die dunkle Seite des Universums – oder: Warum manchen Astronomen schwarz vor Augen wird“ findet auf der Sternwarte der Vortragsabend „Talk am Turm“ mit Jürgen Klein statt. Der Referent, der langjähriges Mitglied der Astronomischen Vereinigung Kärntens ist, schlägt ein Kapitel der modernen Astrophysik auf: Was bewirken die „Dunkle Materie“ und die „Dunkle Energie“ im Universum? Die rätselhafte "Dunkle Materie" gibt weder Licht ab, noch fängt sie welches ein. Und doch soll ihre Gravitation entscheidend dafür sein, dass das Weltall wie wir es kennen, nicht auseinanderfällt. Direkt nachgewiesen wurde sie nocht nicht - exestiert sie überhaupt oder ist sie nur ein theoretisches Konstrukt, das bei der Erklärung der Welt behilflich ist?

Vortrag Klagenfurt. Sternwarte. 5. Juni, 19 Uhr. Anmeldung unter: Tel. 0660-484 62 50

Bereits zum vierten Mal treffen sich verschiedene Foodartisten aus der ganzen Welt am Kardinalplatz und kochen live typische Speisen aus ihren Ländern - sei es in Foodtrucks, Foodtrailers oder ganz klassisch in Zelten. Besucher dürfen sich auf Artisten aus u. a. Mexiko, Uganda, Tansania, Indien, Kroatien und Italien freuen. Natürlich gibt es auch regionale Speisen. Von süß bis sauer, scharf und würzig ist alles dabei. Außerdem gibt es jeden Tag Livemusik und eine Hüpfburg für die kleinen Gäste. Der Eintritt ist frei.

Kulinarik Klagenfurt. Kardinalplatz. 7. bis 9. Juni. Donnerstag von 17 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr. Infos unter: www.streetfood-weekend.at

„Reparieren, nicht wegwerfen!“ So lautet das Motto des "Repair Cafés". Vieles landet auf den Müll, was eigentlich repariert werden könnte. Wer also defekte Elektrogeräte, Kleidung mit aufgerissenen Nähten, Fahrräder oder Gegenstände aus Holz hat, kann diese zur Reparatur vorbeibringen. Ehrenamtliche Experten reparieren dann mit den Besuchern gemeinsam die defekten Gegnstände. Die Organisatoren des örtlichen Bildungswerks "Initiatives Viktring und des Vereins IIIK verkürzen die Wartezeit mit Kaffee und Kuchen.

Repair Café Foto © Fotolia Klagenfurt. Gemeindezentrum Viktring (kleiner Saal). 8. Juni von 16 bis 19 Uhr.

Mit dem Ziel Klagenfurts Lebendigkeit und Vielfalt zu vereinen und darzustellen, lädt eine Gruppe von Studiernden der Kulturwissenschaften an der Universität Klagenfurt zur Veranstaltung mit dem Titel "Artparade. Inside Klagenfurt". Insbesondere die Innenstadt versprüht einen Charme, der jedoch im alltäglichen Stress unterzugehen scheint. Bei einem gemeinsamen Spaziergang durch Klagenfurt werden Plätze zu neuem Leben erweckt. Ausgehend vom Garten des Stadthauses über die Artlane und den Burghof bis hin zum Kardinalsplatz. Junge Künstler sind ebenfalls Teil des Programms: Verschiedene Performances aus bildender Kunst, Literatur, Musik und Tanz werden an diesem Tag zu sehen sein. Der gemeinsame Ausklang findet am Kardinalplatz bei Musik, Liegestühlen und kühlen Getränken statt.

Spaziergang Klagenfurt. 8. Juni, 17 Uhr (Europahaus). 17.30 Uhr (ArtLane). 18 Uhr (Burghof), 18.30 UHr (Kardinalplatz).

Anlässlich der 500 Jahr-Feier in Klagenfurt singen 500 Sänger am Freitag am Neuen Platz. Mit dabei ist der Madrigalchor Klagenfurt, der Singkreis Klagenfurt Seltenheim, der Polizeichor Kärnten, der Chor der Kärntner Jägerschaft und das Bläser-Ensemble des Millitärkommandos. "Aufgefüllt" wird mit diversen Sängern aus Chören aus Klagenfurt. Auf dem Programm stehen Lieder aus aller Welt sowie Kärntner Lieder. Bei Schlechtwetter finden die Konzerte in der Messehalle statt. Der Eintritt ist frei. Foto © KK/Stefan Schweiger

Beim 3. Tag der offenen Gartentür öffnen neun Gärten der Marktgemeinde Magdalensberg ihre Tore. Dieser Tag soll zu einem Tag der Begegnung werden, an dem sich Natur- und Gartenliebhaber austauschen und neue Anregungen aufnehmen können. Die Gärten sind mit einem Sonnenblumenschild "Offene Gartentür" und Luftballons gekennzeichnet und stehen allen Besuchern offen. Teilnehmer: Schloss Gundersdorf, Gundersdorf 1, Familie Horner (10-14 Uhr); Isabella Leopold und Ehrenfried Zarfl, Matzendorf, Auf der Rut 7 (10-17 Uhr); Sandra und Robert Ostermann, St. Lorenzen 17 (10-17 Uhr); Edith und Anton Müller, Timenitz, Kogelweg 6 (10-14 Uhr); Helene und Josef Duller, Freudenberg 27 (10-17 Uhr); Gerlinde und Adolf Bürger, Göriach 4 (10-17 Uhr); Christine Oschina und Florian Müller, Freudenberg 46 (10-17 Uhr); Gutsverwaltung Ottmanach (10-14 Uhr); und Sylvia und Albert Mandl, Ottmanach 23 (10-17 Uhr).

Tag der offenen Gartentür Magdalensberg. 9. Juni. www.magdalensberg.gv.at

