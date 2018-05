Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr kam ein 84-jähriger Pensionist aus Klagenfurt mit seinem Pkw in Ebenthal aus bisher unbekannter Ursache auf das Straßenbankett, stieß gegen eine Leitschiene und überschlug sich in der Folge über eine steil abfallende Böschung. Der Wagen schlitterte dann am Pool eines dort befindlichen Hauses vorbei und kam schließlich am Hausgrundstück auf dem Dach zu liegen.