Der Schüler wurde in das UKH Klagenfurt eingeliefert © Kanizaj

Am heutigen Donnerstag gegen 13 Uhr ereignete sich in der Gemeinde Techelsberg (Klagenfurt Land) ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Villacherin bog mit ihrem PKW im Gemeindegebiet von Töschling von einer Gemeindestraße kommend in die Kärntner Bundesstraße B 83 ein und übersah dabei einen mit seinem Kleinkraftrad auf der B 83 fahrenden 16-jährigen Schüler aus Moosburg.