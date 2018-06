Facebook

© KLZ/Fuchs

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach in der im oberen Stockwerk gelegenen Küche eines Wohnhauses in Reifnitz ein Feuer aus. Im Haus befand sich der 22-jährige Sohn des Besitzers, der das Gebäude rechtzeitig verlassen konnte. Trotz des raschen Eingreifens der FF Keutschach, Reifnitz, Schiefling und Techelweg mit insgesamt 50 Mann und mehreren Löschfahrzeugen brannten das Obergeschoss und der Dachstuhl komplett aus.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Auch die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt, Brandursachenermittlungen wurden aufgenommen.