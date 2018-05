Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wasserski & Co. auf dem Wörthersee boomen © Raunig/Symbolfoto

Ein alltägliches Projekt ist es definitiv nicht, welches das Villacher Maklerbüro „Altmayer Immobilienservice GmbH“ gerade an der Angel hat. Dementsprechend ist man auch augenscheinlich um Diskretion bemüht. Der Text im Verkaufs-Exposé auf der Webseite des Immobilienvermittlers lässt bei Wörthersee-Fans aber sicher Freude aufkommen.

„Jetzt haben Sie die einmalige Gelegenheit sich den Traum vom eigenen Motorboot am Wörthersee zu erfüllen“, heißt es da unter anderem im schönsten Maklerjargon. Und in dieser Tonart geht es weiter: „Mitten am türkisblauen Wörthersee befindet sich die seit vielen Jahren erfolgreich geführte Wasserskischule in unmittelbarer Nähe zu den touristischen Hotspots am See.“

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.