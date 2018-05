Klagenfurt Mit 23 jüngster Doktoratsabsolvent der Universität

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Dr. Benjamnin Hackl. Er besuchte das Gymnasium Viktring © aau/Röttl

Bereits mit 15 Jahren kam Benjamin Hackl als außerordentlicher Student für einen Tag in der Woche an die Universität Klagenfurt, um sich seiner Leidenschaft, der Technischen Mathematik, zu widmen. „Mein Studienbeginn war besonders, weil ich mein Studium parallel zur Schule begonnen habe – was ich aber auch rückblickend sofort wieder tun würde“, sagt Hackl. Nun ist er mit erst 23 Jahren jüngster Doktoratsabsolvent der Universität Klagenfurt.