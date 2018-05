Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

23 Millionen Euro investiert die Lilihill-Gruppe in Räumlichkeiten für Hotel und Privatuni. Schon im Juni soll mit dem Bau begonnen werden.

Die Lilihill-Gruppe des Kärntner Investors Franz Orasch hat am Mittwoch Vormittag die Pläne für eines ihrer größten Projekte in Klagenfurt präsentiert. Am Viktringer Ring, dort wo einst Kärntner Tageszeitung, Druckerei und SPÖ-Zentrale untergebracht waren, werden insgesamt 23 Millionen Euro investiert. „Brain@Work“ nennt sich das Projekt, das hier umgesetzt wird – geplant sind Büroflächen, Hotel & Beherberung sowie eine Bildungseinrichtung. Konkret umfasst das Projekt eine "Privatuniversität" und ein Hotel im gehobenen Drei-Stern-Segment mit 137 Zimmern entstehen. Betreiber des Hotels soll ein europaweit tätiger Konzern sein. Zielgruppe seien Geschäftsreisende und Touristen sowie Studenten.

