Seit Anfang des Jahres wird in der RTL-Show „Big Bounce“ um die Wette gehüpft. Die Einschaltquoten für die Show, bei der die Kandidaten einen Parcours mit verschiedenen Trampolins bewältigen müssen, können sich sehen lassen. Auch Hindernisparcours Marke Ninja Warrior erfreut sich großer Beliebtheit. Zwei Kärntner Unternehmer wollen jetzt auf diesen Boom – im wahrsten Sinne des Wortes – aufspringen. Sie planen die Errichtung eines großen Trampolin- und Freizeitparks in Klagenfurt. Nach über einem Jahr Planungsphase, wie sie der Kleinen Zeitung berichten, haben sie ihr Projekt gestern im Stadtsenat präsentiert. Entstehen soll das Projekt, das sich „Jumpworld.One“ nennt, in der Klagenfurter Ostbucht – auf dem Gelände zwischen Stocksportanlage und der Kreuzung Minimundus (hinter dem Plattenwirt).