In Graz wurde die Hundesteuer abgeschafft, weil sie zu viel Aufwand verursacht und zu wenig Ertrag bringt. In Klagenfurt gibt es ebenfalls Politiker, die ein Aus prüfen wollen.

Zuviel Aufwand für zu wenig Einnahmen bei der Hundesteuer in Klagenfurt? © Markus Traussnig

Seit Kurzem ist es beschlossene Sache: In Graz wird mit Jänner 2019 die Hundesteuer ersatzlos abgeschafft. Der Grund: Der hohe bürokratische Aufwand stehe in keinem Verhältnis zu den Einnahmen. Ursprünglich hätte die Befreiung von der Hundesteuer an den Besuch einer Hundeschule geknüpft werden sollen. Schließlich wurde das Aus der Steuer aber ohne Auflagen für die Hundebesitzer von der Grazer Stadtpolitik abgesegnet. Das hat einige Kritiker auf den Plan gerufen. Tierschützer fürchten unter anderem, dass sich durch die fehlende Ausbildung Fehler in der Tierhaltung häufen könnten. Darüber hinaus würde es an der nötigen Bewusstseinsbildung fehlen, um Konflikten zwischen Hundehaltern und Nicht-Hundehaltern im öffentlichen Raum vorzubeugen.

