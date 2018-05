Brücke in der Waidmannsdorfer Straße über die Sattnitz hat eine Spannweite von 13 Metern. Auch eine Druckampel wird in dem Bereich installiert.

Heute wurde die Brücke eingesetzt © Spatzek/KK

Die Stadt Klagenfurt will das Fahrrad als Verkehrsmittel beliebter machen. Dazu soll auch so manche Gefahrenstelle auf den Straßen entschärft werden. Derzeit wird in der Waidmannsdorfer Straße auf Höhe Ponderosa gerade eine Geh- und Radwegbrücke errichtet. Am Dienstag wurde diese von der Baufirma eingehoben. Das von der vorhandenen Straßenbrücke getrennte Bauwerk hat eine Spannweite von 13,10 Metern und eine Durchfahrtsbreite von 2,50 Metern.