Joe "Tiger" Pachler beim Boxtraining © Funtastico/Josef Grabner

Die Sommerwochen sind lang und oft sind beide Elternteile berufstätig. Die Betreuung des Nachwuchses stellt daher vor allem Familien mit schulpflichtigen Kindern vor Probleme. Dass die Frage, wie die Zeit gut überbrückt werden kann, viele beschäftigt, zeigt Folgendes: Das Angebot an Sommercamps – mit und ohne Übernachtungen – wird immer größer. Action in jeder Form, Goldgraben, Musizieren, Tanzen, Singen, Diätferien, Zirkus, Fußball, Reiten, diverse Lerncamps – das sind nur einige Beschäftigungsmöglichkeiten für den kommenden Sommer. Nicht verschwiegen werden sollte allerdings etwas: So interessant das Gebotene ist, so tief muss man teilweise in die Tasche greifen, Wochenpreise von über 500 Euro sind nicht selten.