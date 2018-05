Er gibt heuer genau zwei Österreich-Konzerte: Italo-Star Zucchero. Eines davon am 29. Juli auf der Schlosswiese in Moosburg. Karten ab sofort via Ö-Ticket erhältlich.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zucchero begeisterte voriges Jahr in Reifnitz © Markus Traussnig

Der weitgereiste Adelmo Fornaciari, kurz: Zucchero, beehrt auch 2018 wieder Österreich – und zwar exklusiv für zwei Konzerte. Eines davon wird am 29. Juli auf der Schlosswiese in Moosburg über die Bühne gehen. Das haben die Veranstalter Semtainment rund um Thomas und Michael Semmler am Mittwoch bekannt gegeben. Der Weltstar war bereits im Vorjahr in Reifnitz und begeisterte die Kärntner.