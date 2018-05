Kleine Zeitung +

Österreich - Deutschland Was die Besucher des Länderspiels wissen sollten

Wie komme ich am besten zum Stadion? Wann soll ich vor Ort sein? Der ÖFB gibt Tipps für die Besucher des Länderspiels am kommenden Samstag. Am Spieltag gibt es eine eigene Service-Hotline.