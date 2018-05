Bisher unbekannte Täter drangen in ein Geschäft und die Büroräume einer Firma ein. In beiden Fällen wurde Bargeld gestohlen.

Zweimal schlugen Einbrecher am Wochenende in Klagenfurt zu (Symbolfoto) © Fuchs

Gleich zweimal schlugen Einbrecher am Wochenende in der Landeshauptstadt zu. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in ein Geschäft in der Villacher Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen gewaltsam die Türe auf. Sie durchwühlten die Geschäftsräume und brachen einen Kasten auf. In dem fanden sie eine Sparkasse mit einem geringen Bargeldbetrag, die sie mitnahmen. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.