Metallbarriere am Neuen Platz soll Eindringen von Wassermassen in das Rathaus verhindern. "Gleiches System wie in Venedig", heißt es aus dem Magistrat.

Hochwasserschutz für das Rathaus © KK/Privat

An Tagen wie diesen, an denen durchs ganze Land immer wieder heftige Gewitter ziehen, geht die Angst vor Überflutungen um. Auch für öffentliche Gebäude werden deshalb Schutzmaßnahmen aktiviert. So war am Wochenende eine rund 30 Zentimeter hohe Metallbarriere mit der Aufschrift "Hochwasserschutz" vor dem Haupteingang zum Klagenfurter Rathaus zu sehen.