© APA/Oceret

Wer sich nur eine kurze Erfrischung gönnen möchte, für den sind die freien Zugänge an Kärntens Seen ideal. Durch die Initiative von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) gibt es an Kärntens Seen zwölf freie Einstiegsstellen. Acht bis zehn weitere sollen in diesem Jahr folgen.



Einer der neuen Standorte liegt in Schiefling am See und wurde kürzlich von Kaiser und Landesrat Martin Gruber (ÖVP) eröffnet. „Der Wörthersee ist über unsere Grenzen hinaus für seine Schönheit und seine Wasserqualität bekannt. Wir möchten der Bevölkerung die Möglichkeit bieten, sich schnell und kostenlos im Wörthersee zu erfrischen. Unsere Seen sollen für die Allgemeinheit erlebbar sein, dafür sind die geschaffenen öffentlichen Seezugänge genau richtig“, erklärte Kaiser.



Straßenbaureferent Gruber steht voll und ganz hinter dem Ansinnen des Landes, Seezugänge für die Allgemeinheit zu öffnen: "Es ist eine klare Aufgabe der Politik, den freien Blick auf und den freien Zugang zu Kärntens Seen für die Bevölkerung und vor allem auch die nächste Generation zu erhalten. Ich werde dieses Projekt daher sehr gerne gemeinsam fortführen und unterstützen, durch die Bereitstellung geeigneter Flächen und die bauliche Umsetzung durch die Straßenmeistereien.“ Unterstützung findet der neue Seezugang auch in Schieflings Bürgermeister Valentin Happe (ÖVP), der bei der Eröffnung der Einstiegsstelle ebenso vor Ort war. Foto © LPD/Höher



An der Aktion beteiligt sind auch die Österreichischen Bundesforste sowie der Städte- und Gemeindebund. Die Zugänge werden von der Österreichischen Wasserrettung mit Rettungsringen ausgestattet und sind mit einer Haftpflichtversicherung versehen. Weiters wird mit der betreffenden Gemeinde eine Vereinbarung betreffend Pflege abgeschlossen. Wie alle anderen bisher freigegebenen Zugänge ist auch dieser Seezugang auf der Homepage zu finden.