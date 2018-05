Kritik an geplantem Bauvorhaben in Maria Saal. Baulandwidmung erfolgte vor Jahrzehnten.

© Schweiger

Ein in der Ortschaft Ratzendorf geplantes Wohnbauprojekt sorgt in Maria Saal für Diskussionsstoff. „Damit wird der wunderbare Blick auf den Dom für immer zerstört“, empört sich Stefan Schweiger, der Obmann des Vereins Tonhof und Leiter der „Trigonale“ ist. Abgesehen davon sei das Projekt „auf der grünen Wiese“ geplant. „Es schließt nicht an das Siedlungsgebiet an, obwohl es genug angrenzendes Bauland gibt“, kritisiert Schweiger.