Lehrer klagen"Einige Schüler radikalisieren sich im Ramadan"

Sujetfoto: Beten im Ramadan © (c) Weichselbraun (Weichselbraun Helmuth)

Ein Schreiben der Kärntner Bildungsdirektion wird derzeit heftig unter Lehrern diskutiert. Darin fordert die Rücksichtnahme gegenüber muslimischen Schülern in der Zeit des Ramadan ein. „Durch das Fasten, das ab der Pubertät für Muslime zur Pflicht wird, sind einige Schüler geschwächt und unkonzentriert. Mit ihnen ist ein Regelunterricht nur schwer möglich“, klagt eine Lehrerin an einer Kärntner HTL. Sie will ihren Namen nicht in der Zeitung wissen, da das Thema auch unter den Schülerinnen und Schülern kontrovers debattiert wird. „Ausnahmen für die einen stoßen nun einmal auf Widerspruch bei den anderen.“

