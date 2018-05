Facebook

Audrey Martell © KK/PRIVAT

Audrey Martells & Walter Fischbascher Trio in der

Christkönig-Kirche, Krumpendorf. Martells hat Lieder

für George Benson und Randy Crawford geschrieben,

für Celine Dion, Mary J. Blige und viele andere. Sie

präsentiert in Krumpendorf ein Repertoire aus Jazz-Standards

und Eigenkompositionen, kraftvoll, verwundbar und lebensfroh.

Ihr Stil ist vom Soul eingefärbt, ihr Rhythmus verankert

in der "Erdigkeit" jamaikanischer Vorfahren.

Krumpendorf, Christkönig-Kirche, Kirchenweg 11,

Mittwoch, 30. Mai, 20 Uhr.

Infos/Tel. (0463) 234 07, www.khg.aau.at





Im Rahmen der "Woche der Landwirtschaft" präsentieren auf Schloss Krastowitz bäuerliche Direktvermarkter ihre Produkte bei einem Spezialitäten-Bauernmarkt. Neben Traditionellem - wie Speck, Käse, Brot, Salami und Säften - werden auch zahlreiche innovative Produkte wie Fische in verschiedenesten Variationen, Kärntner Weine, Pilze und ausgefallene Spirituosen serviert. Die am Bauernmarkt vertretenen Betriebe wurden zum Teil mehrfach für ihre Produkte ausgezeichnet. Ebenfalls dabei sind die Kärntner Seminarbäuerinnen, die vor Ort ihre beliebten "Polsterzipf" zubereiten werden.

Bauernmarkt 1. Schloss Krastowitzer Bauernmarkt, Dienstag, 29. Mai, 14 bis 18 Uhr, Bildungshaus Schloss Krastowitz. Infos/Tel. 0676-835 553 83.

Achtung! Der Markt findet nur bei Schönwetter statt. Bauernmarkt Foto © Helmuth Weichselbraun

Chorkonzert Klagenfurt, Landhaushof, 1. Juni, 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bei Schlechtwetter findet das Konzert in der Messehalle statt.

Jubiläumsfest Ludmannsdorf, Sportplatz in Bach. Freitag, 1. Juni, ab 21 Uhr. Und Sonntag, 3. Juni, ab 10.30 Uhr. Infos/Tel. 0650-551 12 55.

Dance Industry Foto © Helmuth Weichselbraun

Im Zuge derfindet im Landhaushof am 1. Juni ein Chorkonzert statt. Die teilnehmenden Chöre: der gemischte Chor Grafenstein (unter der Leitung von Michaela Kulle-Hudelist), der Polizeichor Kärnten (Leitung Ernst Pöllheimer) und die Musiker der "Zwetti-Buam" freuen sich, den Besuchern ein buntes Programm an Liedern und Musik präsentieren zu dürfen.Der ASKÖ-Ludmannsdorf feiert anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Vereins ein großes Jubiläumsfest. Der Sportplatz in Bach wird ab Freitag, 1. Juni (ab 21 Uhr), mit der Gruppe "die Bengels - reloaded" zum Platz der fetzigen Partymusik und auch der Schlagermelodien. Der große Festakt "50 Jahre Sportverein Ludmannsdorf" beginnt am Sonntag, 3. Juni, ab ca. 12.30 Uhr mit Festansprachen, Ehrungen und musikalischen Darbietungen. Zuvor, um 10.30 Uhr, steigt das Fußballspiel Ludmannsdorf gegen den SV St.Michael/Lav.Eine Benefizveranstaltung unter dem Motto "Vielfalt" als Ausdruck des täglichen Bemühens um Menschen. Besonders für jene, die im Rahmen des Hilfswerk-Angebotes vom Kleinkind über Jugendliche und Familien bis hin zu Senioren unterstützt, begleitet, versorgt und gepflegt werden.Ein Abend mit Musik, Tanz und Kabarett. Es unterhalten: Serge Falk, Matthias Ortner/Matakustix, "New School of Rock" und die Dance Industry. Die Künstler zeigen in ihren Ausdrucksformen, wie vielseitig das Leben, die Kunst und die Unterhaltung sein können. Höhepunkt der Veranstaltung ist die Verleihung der Auxilia, eine Auszeichnung für besonderes ehrenamtliches Engagement.