Der Schaden beläuft sich auf drei Millionen Euro © (c) Helmuth Weichselbraun

Vor zwei Wochen stand die Jetmarine Bootswerft in Strau bei Ferlach lichterloh in Flammen. Über Kilometer war die Rauchsäule im Tal zu sehen. Eine völlig neue Produktionshalle und zwölf Boote wurden bei dem Brand vernichtet. Der Schaden wurde mit drei Millionen Euro beziffert. "Dank vieler fleißiger Hände, aber insbesondere durch den unermüdlichen Einsatz der Mitarbeiter wurde bereits die erste Kundenreparatur durchgeführt und das Boot an den Kunden übergeben", sagte Geschäftsführer Wolfgang Jaritz nun gegenüber dem ORF Kärnten.



Die Brandursache war übrigens rasch geklärt: "Ein im Schauraum eingesetztes Zusatz-Erhaltungsladegerät mit geringer Leistung hat den Brand ausgelöst." Das Zwölf-Volt-Ladegerät war zum Laden der Betriebselektrik auf dem Boot abgelegt und ans Stromnetz angeschlossen. Für eine Kunden-Rückholaktion bestand jedoch kein Anlass, die Lithium-Bootssysteme seien sicher. Am Tag nach dem Brand begannen Feuerwehrleute, die auf dem Dach befestigten Solarpaneele zu entfernen. Das war kein leichtes Unterfangen: Ein Spezialkran musste angefordert werden, zudem produzierten die Paneele noch Strom.