Von Indonesien nach Klagenfurt umgezogen ist Peter Edlacher. "Wegen meiner Töchter Sabine und Lisa, die von der Internationalen Schule auf Bali in das Europagymnasium in der Klagenfurter Funderstraße gewechselt haben", sagt der gebürtige Völkermarkter. Der gelernte Koch ist nach zehn Jahren in Wien nach Indonesien ausgewandert. Nach 13 Jahren ist es ihm im Hipster-Viertel auf Bali zu laut geworden, zu umweltverschmutzt und zu verkehrsbelastet. Er hat sein Restaurant dort aufgegeben und dafür Anfang Mai das Salz + Pfeffer in der Renngasse aufgemacht.

