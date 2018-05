Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Mehr Geld für die Klagenfurter Kindergärten © Markus Traussnig

Seit Jahresbeginn ist die Förderung für die Kinderbetreuung in Klagenfurt in der Schieflage. Nach einem Beschluss des Stadtsenats werden seither kirchliche Kindergärten mit 28.000 Euro pro Gruppe gefördert, die Kindergärten anderer privater Träger jedoch nur mit 19.943,89 Euro. Begründet wurde dies mit der Aussage, dass sich die Pfarrkindergärten bei der Tarifgestaltung an den städtischen Betreuungseinrichtungen orientieren.