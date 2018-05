19-jähriger Werttransportfahrer steht im Verdacht, Geld abgezweigt zu haben. Einmal in einem Vereilerzentrum und einmal in einem Einkaufszentrum.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Werttransportfahrer im Visier der Ermittler © APA/HELMUT FOHRINGER

Ein 19-Jähriger aus Klagenfurt ist verdächtig, als Werttransportfahrer am 6. Mai in einem Verteilerzentrum im Bezirk Klagenfurt ein Geldpaket veruntreut zu haben. Weiters ist er verdächtig einen Tag später bei einer Tresorbox in einem Einkaufszentrum in Villach ein Geldpaket geöffnet, und die Banknoten entnommen zu haben.