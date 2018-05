Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Anfang Mai soll eine Frau von zwei Männern in einem Wald überfallen worden sein. Bisher gibt es allerdings keinen einzigen Hinweis auf Tatverdächtige. Mutmaßliches Opfer noch im Krankenhaus.

In diesem Wald soll es zu dem Überfall gekommen sein © Raunig

Der mutmaßliche Überfall auf eine Frau in einem Wald bei St. Jakob/Rosental ist nach wie vor Gesprächsthema. Die 20-Jährige gibt an, am 3. Mai beim Spazierengehen mit ihrem Hund von zwei unbekannten Männern angegriffen und verletzt worden zu sein.

