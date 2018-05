Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Cabrio-Bus, Konzerte und vieles mehr stehen bei der „Langen Nacht der Kirchen“ am 25. Mai auf dem Programm.

Ein Selfie mit dem Papst können nicht nur Organisatorin Iris Binder und Dommesner Thomas Breschan machen, sondern alle "Lange Nacht"-Besucher © Privat

Wenn am Freitag um 18 Uhr die Kirchenglocken läuten, beginnt eine ganz besondere Nacht. 40 Kirchen in Klagenfurt und Umgebung laden zum 14. Mal zur „Lange Nacht der Kirchen“. Das Programm ist wie in den Jahren zuvor sehr vielfältig und abwechslungsreich.

