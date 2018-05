Facebook

Nini Loudon will sich auf Hausmannskost wie Sterz und Ritschert konzentrieren © Markus Traussnig

Geredet wurde auf dem Klagenfurter Benediktinermarkt schon länger: Immer wieder hieß es, Christine „Nini“ Loudon, sperrt ihren „Stand 17“ zu. Jetzt kommt es aber doch anders. „Ich bin mit der festen Absicht, meinen Stand zu schließen, in das Gespräch mit der Stadt gegangen“, erzählt Loudon. Sie habe aber nicht damit gerechnet, dass sich Marktreferent Markus Geiger (ÖVP) und Peter Zwanziger vom Marktamt so kooperativ zeigen würden.

„Gemeinsam haben wir uns darauf geeinigt, dass ich vorerst im Sommer nicht mehr sechs Tage, sondern nur mehr Donnerstag, Freitag und Samstag offen habe“, sagt die Standbetreiberin. Damit will sie sich Freiraum schaffen, um in Ruhe den Einkauf zu erledigen, neue Rezepte zu erproben sowie Säfte und Chutneys einzukochen. Loudon möchten den „Stand 17“ nämlich neu aufstellen. In Zukunft werden neben dem gefragten Risotto vor allem Hausmannskost wie Schweinsbraten, Ritschert und Sterz auf der Karte stehen. Samstags soll es Antipasti zu Cocktails und Wein geben. Der Sitzgarten wird mit Bänken neu gestaltet.

