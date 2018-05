Vertreter der Stadt präsentierten am Dienstag den neu gestalteten Lendhafen. Dazu gehören Lampen, die bei Lärm heller werden. Sicherheitsgefühl soll so gestärkt werden.

14 Sitzbänke und sechs Mülleimer wurden im Lenhafen aufgestellt © (c) Helmuth Weichselbraun

Der Lendhafen in Klagenfurt war in den vergangenen Jahren mehr Schandfleck, als ein Ort zum Wohlfühlen. Straßenbaureferent Vizebürgermeister Christian Scheider (FPÖ) und Stadtgartenreferent Stadtrat Frank Frey (Grüne) präsentierten am Dienstag der Öffentlichkeit den neu gestalteten Lendhafen. Um 100.000 Euro wurden in den vergangenen Monaten bauliche und gestalterische Maßnahmen durchgeführt, die den Ort wieder attraktiver machen sollen.

