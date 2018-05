Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Der Heinzelsteg über den Lendkanal © Markus Traussnig

Gut gemeint ist nicht zwingend gut gemacht. Diese Erfahrung konnte in den letzten Wochen jeder machen, der versuchte, den Heinzelsteg über den Lendkanal zu nutzen – zumindest, wenn man einen Kinderwagen dabei hatte. War es bis vor zwei Wochen herausfordernd – eigentlich ein Hilfsausdruck – einen Kinderwagen so über die Rampe zu bugsieren, dass der Nachwuchs nicht am Asphalt landet, ist dies mittlerweile nicht mehr möglich. Denn der neu angebrachte Handlauf war sicher gut gemeint, ist aber mehr Behinderung, als Behelf.

