Das Hotel in Maria Wörth hat jetzt auch für Tagesgäste geöffnet. Außerdem wurde eine neue Torte kreiert, deren türkise Marzipandecke an den Wörthersee erinnert.

Mosser und Müller mit der neuen Torte © Stephan Schild

Einen Urlaubstag verbringen, ohne weit verreisen zu müssen, das kann man ab jetzt in Maria Wörth. Inge Loigge, Tochter Tina Müller und Christian Mosser haben die Gastronomie im Familienhotel Jutta erstmals für Tagesgäste geöffnet. Wer sich einen Badetag gönnen will, sollte in Kombination mit einer Konsumation nach dem Schlüssel für den Seezugang fragen. Die Hotelbetreiber haben Anteil an einem Seezugang. Die Liegewiese ist 5000 Quadratmeter groß. "Man kann gerne zum Frühstück kommen und dann den ganzen Tag baden, oder nach dem Baden zum Essen vorbeischauen. Das reden wir uns aus", sagt Müller.

