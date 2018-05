Facebook

Die Wolken sollte man heute im Auge behalten © Jürgen Fuchs

Heute Vormittag ist es oft länger sonnig, das Thermometer klettert auf 19 bis 23 Grad. Am Pfingstsonntag scheint vor allem in den Vormittagsstunden und auch noch oft um Mittag zumeist länger die Sonne und die kräftige Maisonne treibt die Temperaturen zum Beispiel in Velden am Nachmittag auf Werte nahe 22 Grad.