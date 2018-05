Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Klagenfurt eröffnet die Sommersaison erstmals mit der mehrtägigen Musik- und Sportveranstaltung "Conquer the Lake".

Jung, stark und sexy – so ist die neue Veranstaltung. Sie passt also perfekt zu Klagenfurt“, mit diesen Worten bewirbt Adi Kulterer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Klagenfurt, das neue Festival „Conquer the Lake“. Die neue Musik-und Sportveranstaltung bildet erstmals den Auftakt für die Klagenfurter Sommersaison. „Damit tragen wir dem Wunsch der Beherbergungsbetriebe nach einem Saisonauftakt Rechnung“, sagt Helmuth Micheler, Geschäftsführer des Tourismusverbands.

