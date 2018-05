Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Tafel ist an einem Baum in rund vier Meter Höhe angebracht © Petra Lerchbaumer

Gibt es eine Fehde zwischen Schrebergärtnern? Will man der illegalen Grünschnitt-Ablagerung den Kampf ansagen? Eine Hinweistafel entlang des Glanradweges, der parallel zur Welzenegger Zeile verläuft, sorgt derzeit bei Vorbeikommenden für Verwunderung. An einem Baum, der sich gegenüber der Schrebergartenanlage befindet, ist in rund vier Metern Höhe ein Schild angebracht. Darauf ist zu lesen: "Achtung: Videoüberwachung! Widerrechtliche Ablagerungen werden gerichtlich verfolgt!" Die Aufmachung legt die Vermutung nahe, dass es sich um kein offizielles Schild handelt.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.