Beim Bodypainting Festival gibt es eine eigene Bühne für junge Talente © (c) Markus Traussnig

Welcher Nachwuchsmusiker träumt nicht davon, auf einer großen Bühne aufzutreten? Die "New School of Rock" lässt diesen Traum jetzt wahr werden. Die Plattform für Musikunterricht in Klagenfurt sucht Kärntner Nachwuchstalente (Bands sowie Sing- und Songwriter), die unter deren Betreuung Erfahrungen vor einem großen Publikum sammeln wollen.