Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei sucht Sonnenschirm-Diebe © KLZ/Eder

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit vom Dienstag, 20 Uhr, bis zum Mittwoch, 12.45 Uhr, bei einer Bäckerei in Klagenfurt zwei Sonnenschirme im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. In derselben Nacht haben vermutlich dieselben Diebe bei einem weiteren Lokal in Klagenfurt zugeschlagen. Diesmal stahlen sie drei Sonnenschirme im Wert von mehreren hundert Euro. Diese waren sogar zur Sicherheit angeschraubt und angekettet - leider vergeblich.