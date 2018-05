Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Am 26. Mai findet zum siebenten Mal der "Cup of Colours" statt. Spieler aus 24 Nationen stellen sich dem Wettbewerb, dessen Ziel es ist, Vorurteile abzubauen.

Jedes Team besteht aus vier Feldspielern und einem Tormann. Gespielt wird in vier Gruppen © Márk Skublics

Es hat etwas vom Flair großer internationaler Wettbewerbe. Wenn am Samstag, den 26. Mai, die teilnehmenden Mannschaften vorgestellt werden, ertönt auch die jeweilige Nationalhymne. "Zusätzlich stellen die Teams auf dem Spielfeld das Friedenszeichen nach", sagt Emilijan Tolmaier. Der 18-Jährige besucht zusammen mit Daniel Haschej (18) und Damjan Peter Stern (16) die Zweisprachige Bundeshandelsakademie (ZBHAK) in Klagenfurt. Die drei Schüler, die auch dem Verein "IniciativAngola" angehören, organisieren den "Cup of Colours". Es hat Tradition, dass ZBHAK-Schüler dieses Turnier auf die Beine stellen. "Die erste Meisterschaft wurde von drei Schülerinnen im Rahmen des Matura-Projekts veranstaltet", sagt Haschej.

