Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen im Zusammenhang mit der FPÖ-nahen Werbeagentur "ideen.schmiede" abgeschlossen. Über die Firma soll Steuergeld an die Freiheitlichen geflossen sein.

Fünf Jahre hat die WKStA ermittelt © APA/FOHRINGER

Was für die SPÖ die – inzwischen pleitegegangene – Werbeagentur „Top Team“ war, ist für die FPÖ die „ideen.schmiede“. Auch diese Firma steht im Zentrum von Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Wien. Der Verdacht: Über die Klagenfurter Agentur soll zwischen 2005 und 2013 Steuergeld an die Freiheitliche Partei geflossen sein. Ihre Vertreter und der Geschäftsführer der FPÖ-nahen „ideen.schmiede“ haben das stets zurückgewiesen.

